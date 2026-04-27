La Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre (CCIC) annonce, dimanche, l’organisation en collaboration avec le programme “la Facilité Investissements pour l’Emploi (IFE)”, d’une journée d’information sur “Le nouvel 𝑨𝒑𝒑𝒆𝒍 à 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒋𝒆𝒕𝒔 𝑰𝑭𝑬 2026 𝒆𝒏 𝑻𝒖𝒏𝒊𝒔𝒊𝒆, 𝑷𝒓𝒐𝒋𝒆𝒕𝒔 𝒅’𝑰𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒔𝒔𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 ́creéa𝒕𝒆𝒖𝒓𝒔 𝒅’𝑬𝒎𝒑𝒍𝒐𝒊s”, le mardi 28 avril courant à son siège Sousse .

“L’objectif de cette journée étant de présenter le nouvel appel à propositions de projets de la Facilité Investissements pour l’Emploi (IFE), les opportunités de financement offertes aux entreprises, les conditions d’éligibilité ainsi que les modalités d’en bénéficier”, souligne la CCIC. .

“Cet appel à propositions vise à soutenir des projets d’investissement créateurs d’emplois, à travers des subventions de cofinancement allant de 800 000 à 10 millions EUR par projet sélectionné”.

Pour toute participation, les entreprises peuvent s’inscrire en ligne via le lien suivant:

httpss://forms.gle/hd73EknobpZZV4CaA

Pour rappel la Facilité Investissements pour l’emploi (IFE) a lancé un nouvel appel à proposition de projets en Tunisie. Les entreprises privées, ainsi que les organisations publiques et à but non lucratif, peuvent solliciter des subventions de cofinancement. Pour en bénéficier, les projets d’investissement doivent créer des emplois dans le secteur privé.