La 31e journée du championnat d’Allemagne de football a confirmé la domination du Bayern Munich, solide leader avec 82 points. Les Bavarois se sont imposés à Mayence (4-3) au terme d’un match renversant, consolidant leur avance en tête du classement.

Derrière, la lutte pour les places européennes reste ouverte, avec plusieurs équipes regroupées en haut de tableau.

Leipzig et Leverkusen assurent, Dortmund en attente

Le RB Leipzig a dominé l’Union Berlin (3-1) dès vendredi, confortant sa troisième place avec 62 points.

Le Bayer Leverkusen s’est imposé sur la pelouse du FC Cologne (2-1), restant au contact des premières positions avec 55 points.

Le Borussia Dortmund, deuxième avec 64 points, doit encore disputer son match face à Fribourg.

Hoffenheim et Francfort restent en embuscade

Le Hoffenheim a pris le dessus sur Hambourg SV (2-1) et occupe la quatrième place avec 57 points.

De son côté, l’Eintracht Francfort a été tenu en échec par Augsbourg (1-1), stagnante à la septième place.

Matches équilibrés dans le ventre mou

Plusieurs rencontres se sont soldées par des résultats serrés. Wolfsburg et Borussia Mönchengladbach se sont neutralisés (0-0).

Le Heidenheim a pris le dessus sur St Pauli (2-0), un succès qui ne modifie toutefois pas sa position en bas de classement.

Classement : Bayern intouchable, suspense pour l’Europe

Avec 82 points, le Bayern Munich possède une large avance sur Dortmund (64 pts). Le RB Leipzig (62 pts) complète le podium provisoire.

Derrière, Hoffenheim (57 pts), Stuttgart (56 pts) et Leverkusen (55 pts) restent en course pour les places européennes. En bas de tableau, Wolfsburg (25 pts) et Heidenheim (22 pts) ferment la marche.

Les matches de dimanche, notamment Stuttgart – Werder Brême et Dortmund – Fribourg, doivent encore compléter cette 31e journée.