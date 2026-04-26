Désignation des arbitres de la 24e journée de la Ligue 2 du football professionnel, prévue les lundi 27 et mardi 28 avril (tous les matches démarrent à 15h30) :
POULE A
– Lundi 27 avril
A Ben Arous :
SC Ben Arous – AS Mégrine arb : Hassène Selmi
A Hammam-lif :
CS Hammam-lif – SA Menzel Bourguiba arb : Abdessalem Mani
A Boussalem :
US Boussalem – AS Agareb arb : Khaled Gouider
A Msaken :
CS Msaken – Sfax RS arb : Houcème Boularès
A Mahdia :
EM Mahdia – US Tataouine arb : Khalil Jerii
A Bouhajla :
BS Bouhajla – CS Chebba arb : Mehrez Melki
A Sfax (2 mars) :
OC Kerkennah – ES Hammam-Sousse arb : Bassem Belaïd
POULE B
– Mardi 28 avril
A Kalaa Sghira :
Kalaa Sport – CS Redeyef
A Moknine :
SC Moknine – US Ksour Essef
A Bir Lahfey :
O. Sidi Bouzid – CS Korba
A Kasserine :
AS Kasserine – S. Gabésien
A Sakiet Eddaïer :
PS Sakiet Eddaïer – AS Jelma
A Bouchamma :
ES Bouchamma – AS Ariana
A Gafsa :
EGS Gafsa – Jendouba Sport