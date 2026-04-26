L’ultra-favori Manchester City, mené en seconde période, a eu des soucis samedi pour se débarrasser de Southampton (2-1), club de deuxième division, mais l’équipe de Pep Guardiola sera au rendez-vous de la finale de la Coupe d’Angleterre.

Les Citizens disputeront leur quatrième finale de “Cup” en quatre saisons, le 16 mai contre Chelsea ou Leeds.

Samedi à Wembley, ils ont peiné à emballer la rencontre face à l’actuel cinquième de Championship, bien organisé et dangereux dans ses transitions offensives.

Guardiola avait donné du temps de jeu aux remplaçants habituels, dans le but (Trafford), devant (Marmoush, Foden) et au milieu (Kovacic, Reijnders), avec Rayan Cherki en rare rescapé parmi les réguliers.

Cette formation de seconds couteaux a manqué de tranchant en première période et a même encaissé très tôt un but, finalement annulé pour un hors-jeu.

Après la mi-temps, Man City a eu la possession et les occasions, le plus souvent, et pourtant ce sont les Saints qui ont frappé en premier, sur une superbe frappe signée Finn Azaz (79e).

La joie a été de courte durée cependant pour le club du Sud de l’Angleterre, puisqu’une frappe de Jérémy Doku, contrée (82e), et un missile de Nico Gonzalez (87e) ont réduit tous ses efforts à néant.

Southampton sort la tête haute, après avoir éliminé Fulham et Arsenal aux tours précédents, et peut désormais se consacrer entièrement à la montée en Premier League.

Manchester reste en course pour un triplé national après s’être déjà adjugé la Coupe de la Ligue et avant, peut-être, de décrocher un septième titre en neuf saisons de Premier League.