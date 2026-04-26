Les premiers résultats de la 31e journée du championnat de France de football confirment la hiérarchie en tête, avec un Paris Saint-Germain toujours leader après sa victoire à Angers (3-0).

Plusieurs rencontres restent à disputer, mais les tendances au classement se précisent.

Le PSG s’impose, Lyon assure, Brest et Lens dos à dos

Samedi, le Paris SG a dominé Angers SCO (3-0), consolidant sa première place.

Dans le même temps, l’Olympique Lyonnais s’est imposé face à AJ Auxerre (3-2), confirmant sa solidité dans le haut du tableau.

Vendredi, Stade Brestois et le RC Lens se sont neutralisés (3-3) au terme d’un match prolifique.

Enfin, Toulouse FC et l’AS Monaco se sont quittés sur un score de parité (2-2).

Plusieurs affiches encore au programme

La journée se poursuit dimanche avec plusieurs rencontres, dont Olympique de Marseille – OGC Nice, Stade Rennais – FC Nantes ou encore Paris FC – LOSC Lille.

D’autres matches sont également prévus, notamment FC Lorient – RC Strasbourg et Le Havre AC – FC Metz.

Un classement dominé par Paris

Au classement, le Paris SG totalise 69 points en 30 matches. Le RC Lens suit avec 63 points.

Lyon occupe la troisième place avec 57 points en 31 matches, devant Lille (54 points) et Rennes (53 points), qui comptent un match en moins.

Une lutte à tous les étages

Derrière, Marseille (52 points) et Monaco (51 points) restent au contact des places européennes.

Dans le bas du classement, la situation reste délicate pour FC Metz (15 points) et FC Nantes (20 points), tandis que AJ Auxerre (25 points) et OGC Nice (29 points) restent sous pression.

À ce stade de la saison, chaque résultat peut peser dans la course au titre comme dans la lutte pour le maintien.