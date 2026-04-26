Les premiers résultats de la 34e journée du championnat d’Italie de football confirment les tendances en tête comme en bas de classement. En attendant les affiches restantes, plusieurs équipes ont déjà consolidé leur position.

Naples et la Roma assurent, Parme s’impose

Vendredi, le SSC Naples a largement dominé la Cremonese (4-0), confirmant sa solidité offensive.

Samedi, Parme Calcio s’est imposé sur la plus petite des marges face à Pise (1-0). De son côté, l’AS Rome a signé un succès à l’extérieur contre Bologne FC (2-0).

Le match entre Hellas Vérone et US Lecce s’est soldé par un nul (0-0).

Des affiches encore à disputer

Plusieurs rencontres restent programmées dimanche, dont notamment Torino FC – Inter Milan et AC Milan – Juventus Turin.

La journée se poursuivra lundi avec les matches Cagliari Calcio – Atalanta Bergame et Lazio Rome – Udinese.

L’Inter en tête, lutte serrée derrière

Au classement, l’Inter Milan occupe la première place avec 78 points en 33 matches. Le Napoli suit avec 69 points en 34 journées.

L’AC Milan (66 points) et la Juventus (63 points), qui comptent un match en moins, restent en embuscade pour les premières places.

L’AS Rome, cinquième avec 61 points, confirme sa présence dans le haut du tableau.

Une bataille à tous les niveaux

Dans la première moitié du classement, Côme (58 points) et l’Atalanta (54 points) poursuivent leur course.

Plus bas, la lutte pour le maintien reste ouverte. Hellas Vérone (19 points) et Pise (18 points) ferment la marche, tandis que la Cremonese (28 points) et Lecce (29 points) restent sous pression.

À ce stade de la saison, chaque résultat pèse dans les objectifs de fin de championnat, aussi bien pour les places européennes que pour le maintien.