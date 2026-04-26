Le FC Barcelone a fait un pas de plus vers un 29e titre de champion d’Espagne samedi en s’imposant (2-0) à Getafe, pour le compte de la 32e journée de la Liga.

Le club catalan, privé pourtant de son prodige Lamine Yamal jusqu’à la fin de la saison, a fait la différence grâce aux buts de Fermin Lopez (45+1) et Marcus Rashford (74e).

Le Barça (1er, 85 points) n’est pas encore mathématiquement sacré, mais il faudrait désormais un miracle au Real Madrid (2e, 74 pts), tenu en échec par le Betis Séville la veille (1-1), pour espérer rattraper son retard de onze points à cinq journées de la fin du championnat.

Résultats de la 32e journée :

– Vendredi 24 avril

Betis Séville – Real Madrid 1 – 1

– Samedi 25 avril

Alavés – Majorque 2 – 1

Getafe – FC Barcelone 0 – 2

Valence – Gérone 2 – 1

Atlético Madrid – Athletic Bilbao 3 – 2

– Dimanche 26 avril

Rayo Vallecano – Real Sociedad

Real Oviedo – Elche

Osasuna – Séville FC

Villarreal – Celta Vigo

– Lundi 27 avril

Espanyol Barcelone – Levante

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. FC Barcelone 85 33 28 1 4 87 30 57

2. Real Madrid 74 33 23 5 5 68 31 37

3. Villarreal 62 32 19 5 8 57 37 20

4. Atlético Madrid 60 33 18 6 9 56 37 19

5. Betis Séville 50 33 12 14 7 49 41 8

6. Getafe 44 33 13 5 15 28 34 -6

7. Celta Vigo 44 32 11 11 10 44 41 3

8. Real Sociedad 42 32 11 9 12 49 49 0

9. Athletic Bilbao 41 33 12 5 16 36 48 -12

10. Osasuna 39 32 10 9 13 37 39 -2

11. Valence 39 33 10 9 14 37 48 -11

12. Rayo Vallecano 38 32 9 11 12 30 38 -8

13. Espanyol Barcelone 38 32 10 8 14 37 49 -12

14. Gérone 38 33 9 11 13 36 50 -14

15. Alavés 36 33 9 9 15 38 49 -11

16. Majorque 35 33 9 8 16 41 51 -10

17. Elche 35 32 8 11 13 42 49 -7

18. Séville FC 34 32 9 7 16 39 53 -14

19. Levante 32 32 8 8 16 37 50 -13

20. Real Oviedo 28 32 6 10 16 25 49 -24.