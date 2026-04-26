Le Club Africain affronte la Jeunesse Sportive de Kairouan ce dimanche 26 avril 2026, dans le cadre de la 11ᵉ journée du championnat tunisien de football. La rencontre se déroulera au Stade de Radès, avec un coup d’envoi prévu à 15h30.

Ce match s’annonce important pour les deux formations. Le Club Africain cherchera à confirmer ses ambitions et à engranger des points précieux, tandis que la Jeunesse Sportive de Kairouan tentera de créer la surprise face à un adversaire de taille. L’enjeu est de taille dans cette phase du championnat où chaque point peut faire la différence au classement.

Les supporters pourront suivre cette affiche en direct sur la chaîne nationale Al Wataniya 1, qui assurera la retransmission de cette rencontre.