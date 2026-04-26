L’Espérance Sportive de Tunis affrontera le Club Athlétique Bizertin ce dimanche 26 avril 2026, à l’occasion de la 26e journée du championnat de Ligue 1 tunisienne saison 2025-2026.

Cette rencontre s’annonce importante pour les “Sang et Or”, qui visent de poursuivre leur parcours en tête du classement et de consolider leurs ambitions de titre. De son côté, le CA Bizertin cherchera à réaliser un bon résultat face à un adversaire réputé difficile à manœuvrer.

Le match sera disputé dans une atmosphère compétitive et suivie de près par les supporters. La rencontre sera retransmise en direct sur la chaîne nationale Al Wataniya 1.