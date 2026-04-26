Le choc entre AC Milan et Juventus Turin promet une grande soirée de football ce dimanche 26 avril 2026. Cette rencontre, comptant pour la 34e journée de Serie A, se disputera au Stadio Giuseppe Meazza.

Le coup d’envoi est programmé à 20h45. Les supporters des deux équipes devront être au rendez-vous pour ne rien manquer de cette affiche très attendue du football italien.

La rencontre sera diffusée en direct sur la plateforme DAZN, détentrice des droits de diffusion de la Serie A.

Entre deux clubs historiques du calcio, ce duel s’annonce disputé et pourrait avoir un impact important dans la course aux places européennes, voire au sommet du classement selon l’évolution des équipes.