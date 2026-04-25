Dans un monde sans boussole économique, où même les grandes puissances naviguent à vue, la Tunisie se retrouve en première ligne d’un choc global qu’elle n’a ni provoqué ni anticipé. Budget irréaliste, économie parallèle galopante, dépendance énergétique critique : l’incertitude mondiale agit comme un révélateur brutal des fragilités structurelles du pays — mais aussi, paradoxalement, de ses dernières marges de manœuvre.

Le Pouls de la Tunisie : une économie sous perfusion et hors radar

L’image est saisissante : d’un côté, un État qui construit un budget sur des hypothèses déjà obsolètes ; de l’autre, une économie réelle qui échappe de plus en plus à son contrôle.

L’alerte lancée par Ridha Chkoundali est sans équivoque : la loi de finances 2026 est déjà dépassée. Croissance surestimée, pétrole sous-évalué, recettes fiscales inatteignables — tous les indicateurs convergent vers un dérapage budgétaire inévitable. La proposition d’une “loi d’urgence financière” n’est plus une option technique, mais une nécessité systémique.

Mais le problème est encore plus profond.

La Tunisie assiste à une désinstitutionalisation accélérée de son économie. La montée spectaculaire du cash — atteignant jusqu’à 18 % du PIB — traduit une perte de confiance massive dans les circuits formels.

Ce basculement n’est pas anodin :

Il neutralise la politique monétaire

Il aggrave la fraude fiscale

Il pénalise les entreprises structurées

Dans ce système, respecter la loi devient un handicap économique, tandis que l’informel prospère. L’État, lui, se retrouve à piloter une économie dont près de 40 % lui échappe.

L’Onde de Choc Internationale : un monde sans visibilité, une Tunisie sans amortisseur

Le véritable tournant de 2026 n’est pas seulement la guerre au Moyen-Orient — c’est l’absence totale de visibilité économique mondiale à court terme.

La fermeture du détroit d’Hormuz et l’envolée du pétrole au-delà de 100 dollars ne sont que les symptômes d’un désordre plus profond : fragmentation des chaînes d’approvisionnement, volatilité des marchés, décisions politiques imprévisibles.

Dans ce contexte, les économies solides amortissent. Les économies rentières profitent. La Tunisie, elle, encaisse.

Pourquoi ?

Parce que son modèle est structurellement exposé :

93 % des recettes absorbées par dépenses rigides

Dépendance énergétique massive

Absence de marges budgétaires

Chaque hausse de 10 dollars du baril représente un choc budgétaire colossal. Et dans un monde incertain, ce choc n’est plus exceptionnel — il devient la norme.

L’incertitude mondiale agit donc comme un multiplicateur de vulnérabilité. Là où d’autres pays arbitrent, la Tunisie subit.

Résilience et Prospective : entre signaux faibles et opportunités stratégiques

Et pourtant, au milieu de ce tableau sombre, des lignes de rupture positives apparaissent.

Le projet de Tozeur est emblématique.

Extraction de lithium, industrialisation locale, hub logistique vers l’Afrique : ce n’est pas seulement un projet régional, c’est une tentative de repositionnement stratégique.

Trois axes émergent :

1. L’Afrique comme horizon économique

La dépendance à l’Europe devient un risque. Le corridor subsaharien offre une alternative concrète.

2. La souveraineté énergétique comme priorité absolue

Le solaire n’est plus un choix écologique, mais une nécessité budgétaire.

3. Le capital humain comme levier décisif

Le paradoxe est frappant : alors que la Tunisie perd ses talents, une fenêtre de retour s’ouvre en raison de la dégradation européenne. Mais ce retour est conditionné à une refondation des piliers fondamentaux : éducation, santé, transport.

Sans ces bases, aucun modèle économique ne peut tenir.

Gouverner dans le brouillard exige du courage, pas de l’illusion

L’erreur serait de croire que la crise actuelle est conjoncturelle. Elle est structurelle. Et elle est globale.

Dans un monde sans visibilité, les pays qui survivent ne sont pas ceux qui prévoient parfaitement — mais ceux qui s’adaptent rapidement.

La Tunisie est aujourd’hui face à un choix brutal :

Continuer à ajuster marginalement un modèle à bout de souffle

Ou assumer une rupture claire : réforme fiscale réelle, lutte contre l’informel, stratégie énergétique souveraine, investissement massif dans le capital humain

La vérité est simple, presque dérangeante :

ce n’est pas la crise mondiale qui met la Tunisie en danger — c’est son incapacité à y répondre.

Mais dans ce chaos global, une opportunité subsiste :

celle de reconstruire un modèle plus cohérent, plus résilient, et enfin aligné avec les réalités du XXIe siècle.

À condition d’agir maintenant.