Un bilan solide pour la délégation tunisienne

La Tunisie poursuit sa moisson de médailles au Grand Prix de para-athlétisme de Rabat. Samedi, lors de la deuxième journée de compétition, la délégation tunisienne a ajouté de nouveaux podiums à son palmarès, confirmant sa présence dans plusieurs épreuves de lancer et de course.

La championne du monde Yosra Ben Jemaa a remporté la médaille d’or du lancer du javelot (F34). Elle a signé un jet mesuré à 15,42 m, offrant à la Tunisie une troisième médaille d’or dans cette édition du tournoi.

Raoua Tlili entre or et argent

Autre performance marquante, celle de Raoua Tlili. La championne du monde et paralympique a décroché la médaille d’argent du lancer du poids (F41) avec un jet de 9,48 m.

La veille, elle avait déjà dominé le concours du lancer du disque (F41), remportant l’or avec une performance de 33,88 m. Son bilan confirme une nouvelle fois sa régularité au plus haut niveau.

Une première prometteuse pour Youssef Ouhibi

Sur la piste, Youssef Ouhibi a également marqué les esprits. Pour sa première participation internationale, il a obtenu la médaille d’argent du 5000 m (T12 et T13). Il a bouclé la distance en 15:15, s’installant directement parmi les performers du tournoi.

Une dynamique confirmée dès la première journée

La Tunisie avait déjà ouvert son compteur vendredi grâce à Yassine Guennichi, médaillé d’or au lancer du poids (F35 et F36) avec un jet de 16,46 m. De son côté, Aymen Lakoum avait remporté l’argent dans la catégorie F41 avec un jet de 10,56 m.

Avec ces résultats cumulés, la délégation tunisienne confirme sa compétitivité dans plusieurs disciplines du para-athlétisme, notamment les épreuves de lancer.