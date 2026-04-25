Un match relancé dans les derniers instants

Le Real Madrid a été tenu en échec sur la pelouse du Real Betis (1-1), vendredi 24 avril. Les Madrilènes ont concédé l’égalisation dans le temps additionnel, à la 90e+4 minute, sur une réalisation de Héctor Bellerín. Ce résultat complique leur situation dans la course au titre face au FC Barcelone.

Avec ce nul, le Real Madrid reste deuxième du classement avec 74 points. Le FC Barcelone, leader avec 82 points, peut accentuer son avance en cas de victoire samedi à Getafe.

Vinícius Júnior avait lancé le Real Madrid

Le Real Madrid avait pourtant bien entamé la rencontre. Vinícius Júnior a ouvert le score dès la 17e minute. L’équipe madrilène n’a cependant pas réussi à faire le break malgré plusieurs occasions.

Le gardien Andriy Lunin a maintenu son équipe en tête pendant une grande partie du match grâce à plusieurs interventions décisives. Mais la pression du Betis s’est accentuée en fin de rencontre, jusqu’à l’égalisation dans les ultimes secondes.

Un championnat relancé en haut du tableau

Ce match nul intervient dans une phase décisive du championnat. Le FC Barcelone peut prendre une avance potentiellement déterminante en tête de la Liga selon les résultats du week-end.

La 33e journée se poursuit avec plusieurs affiches importantes, dont Getafe – FC Barcelone, Atlético Madrid – Athletic Bilbao et Villarreal – Celta Vigo. Chaque point devient désormais stratégique dans la lutte pour le titre et les places européennes.