Programme des rencontres de la 23e journée de la Ligue 2 du football professionnel prévues lundi 27 et mardi 28 avril (tous les matches à partir de 15h30) :

POULE A

Lundi 27 avril

A Ben Arous :

SC Ben Arous – AS Megrine

A Hammam-lif :

CS Hammam-lif – SA Menzel Bourguiba

A Boussalem :

US Boussalem – AS Agareb

A Msaken :

CS Msaken – Sfax RS

A Mahdia :

EM Mahdia – US Tataouine

A Bouhajla :

BS Bouhajla – CS Chebba

A Sfax 2 mars :

OC Kerkennah – ES Hammam-Sousse

POULE B

Mardi 28 avril

A Kalaa Soghra :

Kalaa Sport – CS Redayef

A Moknine :

SC Moknine – US Ksour Essef

A Bir Lahfey :

O.Sidi Bouzid – CS Korba

A Kasserine :

AS Kasserine – S. Gabésien

A Sakiet Eddaïer :

PS Sakiet Eddaïer – AS Jelma

A Bouchamma :

ES Bouchamma – AS Ariana

A Gafsa :

EGS Gafsa – Jendouba Sport