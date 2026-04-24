Programme des rencontres de la 23e journée de la Ligue 2 du football professionnel prévues lundi 27 et mardi 28 avril (tous les matches à partir de 15h30) :
POULE A
Lundi 27 avril
A Ben Arous :
SC Ben Arous – AS Megrine
A Hammam-lif :
CS Hammam-lif – SA Menzel Bourguiba
A Boussalem :
US Boussalem – AS Agareb
A Msaken :
CS Msaken – Sfax RS
A Mahdia :
EM Mahdia – US Tataouine
A Bouhajla :
BS Bouhajla – CS Chebba
A Sfax 2 mars :
OC Kerkennah – ES Hammam-Sousse
POULE B
Mardi 28 avril
A Kalaa Soghra :
Kalaa Sport – CS Redayef
A Moknine :
SC Moknine – US Ksour Essef
A Bir Lahfey :
O.Sidi Bouzid – CS Korba
A Kasserine :
AS Kasserine – S. Gabésien
A Sakiet Eddaïer :
PS Sakiet Eddaïer – AS Jelma
A Bouchamma :
ES Bouchamma – AS Ariana
A Gafsa :
EGS Gafsa – Jendouba Sport