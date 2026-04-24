Une équipe de chercheurs tunisiens est parvenue à réaliser le séquençage génétique complet de deux variétés de blé dur: « Mahmoudi » et « Chili », dans une démarche visant à soutenir la recherche scientifique et à renforcer la sécurité alimentaire en Tunisie.

Cette avancée scientifique s’inscrit dans le cadre du projet « Open Durum Genome Project Tunisia » (Projet du génome ouvert du blé dur – Tunisie), qui s’inscrit dans le cadre des efforts nationaux de valorisation du patrimoine génétique local.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Maher Medini, chercheur à la Banque nationale de gènes (BNG), a indiqué que cette réalisation est le fruit du travail d’une équipe de chercheurs issus de la BNG, de l’Université de Sfax et de l’Institut national agronomique de Tunisie, en partenariat avec l’organisation britannique Get Genome, avec la contribution notable de la compétence tunisienne Sofiane Kammoun, actif au sein de cette organisation.

Il a ajouté que ce projet a permis le séquençage de deux anciennes variétés locales de blé dur tunisien, « Mahmoudi » et « Chili », offrant ainsi aux chercheurs une base de données de grande valeur pour identifier les gènes résistants aux changements climatiques, aux maladies, à la sécheresse et à la salinité, et pour élargir les perspectives de recherche dans ce domaine.

Selon lui, cette avancée, considérée comme une première en Afrique du Nord, ouvrira la voie à l’amélioration génétique du blé dur tunisien, précisant que les travaux ont nécessité deux années de recherche et d’expérimentation.