L’Organisation Nationale des Entrepreneurs (ONE) a annoncé, vendredi, la signature d’un accord de partenariat avec le Sommet africain des technologies de l’information et de la communication “ITC Africa Summit”.

Cet accord, conclu pour une durée de cinq ans, marque une étape importante dans le renforcement de la collaboration entre les acteurs de l’écosystème entrepreneurial et technologique, avec pour objectif de soutenir l’innovation, encourager les initiatives entrepreneuriales et accompagner le développement des startups.

L’ICT Africa Summit marque la convergence historique de trois événements majeurs : le sommet digital africain (Digital Africa Summit), ICT Maghreb (salon professionnel dédié aux technologies de l’information et de la communication en Algérie) et ALVETIC (événement dédié à la formation et aux métiers du numérique en Algérie). ICT Africa Summit 2026 a eu lieu du 21 au 23 avril 2026 au Palais des expositions des Pins maritimes en Alger (Algérie).

Ce sommet qui compte parmi les événements technologiques les plus importants d’Afrique, vise à accélérer la transition numérique sur le continent, à encourager l’innovation et les technologies émergentes, à renforcer la coopération entre les secteurs public et privé, ainsi qu’à soutenir les partenariats et les opportunités commerciales. Il rassemble chaque année des décideurs, des investisseurs, des experts et des startups pour débattre des enjeux de la transformation numérique et des opportunités de coopération économique sur le continent.

Ce partenariat stratégique vise principalement à renforcer l’intégration entre les écosystèmes technologiques et l’entrepreneuriat, soutenir l’innovation et encourager les initiatives créatrices de valeur ajoutée et ouvrir de nouvelles perspectives aux membres de l’organisation (ONE) en termes de partenariats, de financement et d’expansion à l’échelle africaine.

Créée entre mars et avril 2020, l’ONE représente les propriétaires des petites et moyennes entreprises (PME, TPE), les entrepreneurs et les artisans, ceux qui sont actifs dans les professions libérales ainsi que toutes les structures professionnelles de tous les secteurs économiques : Agricole, Industriel, Commercial, Artisanat et les services.