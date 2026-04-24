Dans le cadre du renforcement de la coopération culturelle entre la Tunisie et la France, l’Institut français de Tunisie (IFT) et le Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France en Tunisie ont annoncé le lancement, hier, 23 avril 2026, d’un appel à projets visant à soutenir des initiatives innovantes autour de la valorisation du patrimoine tunisien.

Cet appel s’inscrit dans le cadre du projet de coopération SAWN, dédié aux enjeux de préservation du patrimoine en Tunisie, mis en œuvre sur la période 2025-2027 avec le soutien du Fonds Equipe France (FEF).

La date limite de candidature est fixée au 18 mai 2026. La sélection des projets aura lieu au mois de juin 2026, tandis que le démarrage de l’accompagnement et des actions est prévu d’août 2026 à septembre 2027.

Destiné aux start-up, associations et entreprises tunisiennes opérant dans le secteur du patrimoine, cet appel à projets vise à encourager des initiatives innovantes contribuant à la valorisation du patrimoine matériel. Il ambitionne également de renforcer l’attractivité du territoire tunisien et de promouvoir un tourisme durable et de qualité.

Le projet SAWN entend, par ailleurs, créer une dynamique collective en faveur d’un engagement durable pour le patrimoine tunisien, en fédérant les acteurs du secteur autour d’une approche stratégique, répondant aux besoins de préservation, de formation et de valorisation, à travers un réseau élargi de partenaires.

L’appel encourage également le recours aux technologies et aux approches créatives dans le champ patrimonial, favorise l’émergence de solutions innovantes et soutient la mise en réseau des acteurs du secteur. Une attention particulière sera accordée aux projets portés par des jeunes de moins de 35 ans.

Au total, entre cinq et dix projets seront sélectionnés à l’échelle nationale. Ils bénéficieront d’un appui financier compris entre 5 000 et 10 000 euros, selon la nature des initiatives, ainsi que d’un accompagnement, d’opportunités de mise en réseau et d’une visibilité accrue, notamment à travers la présentation de leurs projets lors d’un ou deux événements prévus au premier semestre 2027.