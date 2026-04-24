La fédération saoudienne de football a officialisé la nomination du technicien grec Georgios Donis à la tête de la sélection nationale, en remplacement du Français Hervé Renard, démis de ses fonctions à moins de deux mois de la Coupe du monde 2026.

Âgé de 56 ans, Donis connaît bien le football saoudien pour avoir récemment dirigé le club d’Al-Khaleej. Il s’est engagé avec les « Faucons verts » jusqu’en juillet 2027.

Malgré le départ de Renard, la sélection saoudienne abordera le Coupe du monde 2026 avec une certaine ambition, après avoir validé sa qualification pour une septième phase finale, la troisième consécutive.

Lors du tournoi, l’Arabie saoudite évoluera dans un groupe relevé avec l’Espagne, l’Uruguay et le Cap-Vert.

La mission de Donis sera donc délicate : maintenir la compétitivité de l’équipe et réussir une performance honorable sur la scène mondiale dans un délai très court.