Les perspectives des relations entre la Tunisie et les pays de l’Europe du Nord, tant au niveau bilatéral qu’avec ces pays en tant que groupe, ont été au centre d’une séance de travail, jeudi, à Tunis, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, et les ambassadeurs des pays de l’Europe du Nord accrédités en Tunisie.

Selon un communiqué du ministère, la réunion a rassemblé l’ambassadeur de Finlande Teemu Sepponen, l’ambassadrice de Suède Cecilia Wramsten, l’ambassadrice du Danemark Fenja Yamaguchi-Fasting et l’ambassadrice de Norvège auprès de la Tunisie, avec résidance à Alger, Thérèse Løken Gheziel.

Le ministre a souligné, à cette occasion, l’importance que la Tunisie accorde, dans le cadre de sa stratégie visant à diversifier ses partenaires économiques au sein du continent européen, à un renforcement de l’ouverture sur les pays de cette région, qui occupent une position de leadership dans plusieurs domaines prioritaires pour la Tunisie, notamment le développement durable, l’économie verte, les technologies modernes, la gouvernance, la santé, l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et la formation professionnelle.

Le ministre a, à cet égard, insisté sur l’importance du suivi des résultats de la tournée qu’il a effectuée dans la région durant les mois d’avril et juin 2025, ainsi que des entretiens constructifs qu’il a eus avec les hauts responsables de ces pays. Il a souligné que ces démarches ont mis en évidence l’existence d’importantes opportunités de complémentarité qu’il convient d’exploiter au mieux afin de hisser la coopération à un niveau supérieur

Évoquant les échéances à venir, le ministre a renouvelé son invitation à ses homologues des pays nordiques à effectuer une visite en Tunisie en vue de poursuivre les consultations et d’élaborer des visions pratiques traduisant les opportunités disponibles en programmes concrets.

Il a, également, insisté sur l’importance de bien préparer la 3e édition du Forum de l’Investissement durable entre la Tunisie et les pays nordiques, prévu fin de l’année 2026, tout en soulignant la nécessité d’en élargir la portée afin de mieux répondre aux aspirations des deux parties et d’aboutir à des résultats tangibles.

De leur côté, les ambassadeurs ont réaffirmé la volonté de leurs pays de renforcer davantage la coopération avec la Tunisie et de la développer.

Ils ont mis en avant une convergence claire dans l’identification des domaines de coopération prioritaires, facilitant ainsi la complémentarité. Ils ont, en outre, salué les atouts et les potentialités dont dispose la Tunisie, qui en font un partenaire sérieux et actif, tant au niveau bilatéral que dans ses différents espaces d’appartenance géographique arabe, africain et méditerranéen.

Ils ont, par ailleurs, exprimé leur satisfaction quant aux progrès réalisés récemment dans la mise en œuvre de plusieurs projets dans le cadre du suivi des recommandations issues de la visite du Ministre dans la région, apprend-on de même source