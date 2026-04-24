Le projet de réaménagement du jardin public de la municipalité à Chrayaâ–Machrek Chams, relevant de la délégation de Sbeïtla dans le gouvernorat de Kasserine, affiche un taux d’avancement d’environ 40%, a indiqué la directrice du projet « Participation active des citoyennes et citoyens en Tunisie » (PACT), Jalila Boukari.

Dans une déclaration à la TAP à l’issue d’une visite de terrain effectuée, jeudi, par l’équipe du projet pour suivre l’état d’avancement des travaux, Boukari a précisé que le projet est structuré en deux composantes, l’une située face au siège de la municipalité et l’autre à proximité du collège de Chrayaâ, sur un site central en zone résidentielle et en bordure de la route nationale n°13, garantissant ainsi une accessibilité facilitée.

L’intervention adopte une approche intégrée conciliant aménagement paysager et fonctionnalité, incluant la réhabilitation des allées et des revêtements, la création d’espaces de repos et d’animation.

Par ailleurs, une installation photovoltaïque sera prochainement mise en place au siège de la municipalité, dans le cadre d’un programme couvrant sept communes parmi les douze partenaires du projet PACT disposant de bâtiments administratifs.

Sur le terrain, le projet a été favorablement accueilli par les élèves du collège et les habitants, qui ont salué cette initiative comme un acquis majeur attendu de longue date, en raison du déficit d’espaces verts et de loisirs dans la zone.