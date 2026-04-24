Le jury des prix de la 40ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT) a annoncé avoir reçu un total de 107 candidatures dans les diverses catégories en compétition pour les prix dédiés à la création tunisienne.

Ces candidatures se répartissent entre six prix de création littéraire et deux prix de l’édition, qui seront décernés lors de la Foire prévue du 23 avril au 3 mai 2026.

Lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi au Centre des arts, de la culture et des lettres “Ksar Saïd” (CACL) au Bardo, Samir Sehimi, membre du comité d’organisation des prix, a précisé que le genre romanesque domine avec 37 candidatures, marquant une nette progression par rapport aux années précédentes (33 en 2025 et 22 en 2024).

En plus des 37 romans en compétition, le jury a enregistré 21 candidatures en poésie, 17 en études humaines et littéraires, 16 pour la nouvelle et 9 pour la traduction. Pour les prix de l’édition, trois candidatures ont été retenues dans chaque catégorie.

Les prix littéraires et intellectuels, dotés de 15 000 DT chacun, comprennent le prix Bechir Khraïef (roman), le prix Ali Douagi (nouvelle), le prix Fatma Haddad (études philosophiques), le prix Tahar Haddad (recherches en humanités et littéraires), le prix Mustapha Khraïef (poésie) et le prix Sadok Mazigh (traduction de ou vers l’arabe).

Les deux prix de l’édition récompensent, quant à eux, le meilleur éditeur jeunesse (Prix Abdelkader Ben Cheikh) et le meilleur éditeur tunisien (Prix Noureddine Ben Khedher), avec une dotation de 10 000 dinars chacun.

La liste des finalistes sera annoncée le 26 avril, tandis que la proclamation des lauréats aura lieu le 30 avril au Parc des expositions du Kram, dans le cadre des activités de la foire.