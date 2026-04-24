Un concert placé sous signe de ” Violin Obsession ” avec le violoniste Mahdi Dhaker et de la pianiste Lina Ammari sera présenté au mélomanes le 24 avril 2026 à 19h00, à la Maison de la Culture Ibn Rachiq pour un voyage musical, placé alliant la passion, la virtuosité et le talent.

Le rendez-vous est ainsi fixé pour un programme d’exception qui mettra à l’honneur la pureté architecturale de Johann Sebastian Bach. Il s’agit également de découvrir l’intensité romantique de Johannes Brahms et l’élégance infinie de Camille Saint-Saëns. La soirée se poursuivra avec les nuances poétiques d’Edvard Grieg et les œuvres du magnifique Gabriel Fauré.

Ce concert avec deux artistes de talent ne manquera de révéler toute la richesse des couleurs et la profondeur de l’expression du violon et du piano, deux instruments qui résonneront en harmonie, pour une soirée intemporelle où la grâce, la complicité musicale et la beauté, seront réunies le temps d’un concert.