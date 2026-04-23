La Bélarusse Aryna Sabalenka, numéro 1 mondiale, s’est qualifiée pour le troisième tour du tournoi WTA 1000 de Madrid. Elle s’est imposée jeudi face à l’Américaine Peyton Stearns (43e mondiale) en deux sets (7-5, 6-3), dans la capitale espagnole.

Tenante du titre, Sabalenka confirme son retour sur terre battue après une préparation perturbée.

Une reprise marquée par une blessure récente

Âgée de 27 ans, Sabalenka avait retardé son retour sur cette surface en raison d’une blessure survenue après son titre à Miami (WTA 1000). Cette gêne l’avait contrainte à déclarer forfait pour le tournoi de Stuttgart (WTA 500).

Malgré ce contexte, la Bélarusse a répondu présente pour son entrée en lice à Madrid.

Un premier set disputé

La rencontre a débuté sur un rythme accroché. Sabalenka a été rapidement mise en difficulté par Peyton Stearns, qui l’a breakée d’entrée. La numéro 1 mondiale a toutefois réagi immédiatement en débreakant.

Le premier set s’est joué sur des détails. Sabalenka a finalement pris l’avantage grâce à un retour puissant, qui lui a permis de conclure la manche 7-5.

Une seconde manche mieux maîtrisée

Dans le deuxième set, Sabalenka a connu des difficultés au service, avec cinq doubles fautes. Malgré cela, elle a su faire la différence en retour, en ciblant les deuxièmes balles de son adversaire.

Elle a obtenu le break pour mener 5-3, avant de conclure la rencontre en 1h35 sur un coup droit croisé. Le score final s’établit à 6-3 dans cette seconde manche.

Prochaine adversaire connue

Qualifiée pour le troisième tour, Sabalenka affrontera la Roumaine Jaqueline Cristian (33e mondiale).

La tenante du titre poursuit ainsi sa route dans le tournoi madrilène.