La commission de lutte contre les catastrophes naturelles et d’organisation des secours à Médenine a tenu, mercredi, une réunion consacrée au suivi des mesures de prévention des incendies de forêt durant l’été 2026.

Parmi ces mesures visant à protéger les superficies forestières et les cultures agricoles, figurent notamment la création de points d’eau, l’élimination des dépotoirs sauvages, le contrôle des dispositifs de sécurité contre les risques d’incendie dans les commerces ainsi que l’organisation de campagnes de sensibilisation et de prévention contre les feux de forêts.

L’accent a été mis, également lors de cette réunion, sur les moyens humains et logistiques à mobiliser pour mettre en œuvre le plan régional de prévention des risques d’incendie.