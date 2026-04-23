Les travaux d’aménagement de deux établissements de prise en charge des personnes âgées (à Béja et à la Manouba) devront être finalisés durant l’année en cours, a annoncé le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors. Dans une réponse à une question écrite de la députée à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Amel Meddeb, concernant les établissements de prise en charge des Séniors, le ministère a indiqué que les travaux d’aménagement de ces deux établissements sont réalisés moyennant un budget total de 7 millions de dinars (Béja :3 millions de dinars et La Manouba : 4 millions de dinars).

Selon la même source, un nouvel établissement pour personnes âgées d’une capacité d’accueil de 96 pensionnaires est aussi programmé dans le gouvernorat de Siliana moyennant un budget de 5 millions de dinars avec une enveloppe supplémentaire de 800 mille dinars destinée aux équipements.

Le ministère a, en outre, signalé que la capacité d’accueil actuelle des 10 institutions pour Séniors, réparties sur l’ensemble du pays, est estimée à 484 lits, tandis que le nombre de résidents s’élève à 360 personnes âgées.

“Ce chiffre demeure variable en fonction de plusieurs facteurs, tels que les nouvelles admissions, les départs ou les décès”, précise le ministère.

A noter que l’admission dans ces établissements est soumise à des conditions et à des procédures fixées par les textes législatifs en vigueur, notamment la loi n°114 de 1994 relative à la protection des personnes âgées, le décret n°1017 de 1996 fixant les conditions d’hébergement dans les structures d’accueil, ainsi que l’arrêté du 8 octobre 1997 définissant les modalités de participation des pensionnaires aux frais de séjour dans les établissements publics ou privés bénéficiant d’un soutien de l’État.

Les conditions d’admission comprennent essentiellement l’âge minimum de 60 ans, le consentement à être hébergé dans l’établissement, l’absence de soutien familial et de logement stable, la faiblesse ou l’absence de ressources financières, ainsi que l’absence de maladies contagieuses ou susceptibles de représenter un danger, ou une menace pour la sécurité des autres résidents.