Les arbitres internationaux tunisiens Rochdi Zoghalmi et Makrem Ben Dahhou dirigeront des rencontres du championnat professionnel espagnol de handball, du 4 au 11 mai, dans le cadre d’un programme de développement des arbitres piloté par la Fédération internationale (IHF).

Cette désignation s’inscrit également dans le cadre de l’accord de partenariat stratégique entre la Fédération Tunisienne de Handball (FTHB) et la Fédération royale espagnole (RFEBM), visant à renforcer les compétences des officiels tunisiens à travers des expériences au plus haut niveau, indique la FTHB dans un communiqué publié jeudi.

Par ailleurs, la commission d’arbitrage et des règles du jeu de l’IHF a nommé le duo arbitral espagnol composé d’Ignacio Garcia et Andreu Marin Lorente pour diriger le match entre le Club Africain et l’Espérance de Tunis, comptant pour la 10e et dernière journée play-off du championnat Elite et prévu le 26 avril à Radès.

Considéré comme l’un des meilleurs tandems arbitraux au monde ces dernières années, le duo espagnol a officié lors de plusieurs grandes finales internationales, dont la finale du Mondial masculin 2025, la finale du tournoi féminin des JO de Paris 2024, ainsi que la finale de l’Euro masculin 2024. Il a également dirigé la finale de la CAN 2020 entre la Tunisie et l’Egypte, en plus de multiples apparitions lors du Final Four de la Ligue des champions européenne.

La rencontre entre le Club africain et l’Espérance de Tunis se jouera avec l’assistance de l’arbitrage vidéo (VR).