Le FC Barcelone s’est imposé face au Celta Vigo (1-0), mercredi, et poursuit sa marche en tête de la Liga. Ce succès permet au club catalan de maintenir l’écart avec le Real Madrid, à six journées de la fin du championnat.

Yamal décisif… puis touché

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Lamine Yamal sur penalty à la 40e minute (1-0), une action qu’il avait lui-même provoquée. L’ailier de 18 ans a toutefois quitté la pelouse dans la foulée, visiblement touché à la cuisse gauche.

Cette blessure constitue une incertitude importante pour le Barça à l’approche du sprint final.

Une alerte avant la fin de saison

Selon les premières informations de la presse catalane, le joueur pourrait souffrir d’une atteinte aux ischio-jambiers et être indisponible pendant au moins cinq semaines. [à vérifier]

Une telle absence le priverait de la fin de saison, notamment du Clasico prévu le 10 mai face au Real Madrid.

Le Barça garde ses distances

Grâce à ce succès, le FC Barcelone, champion d’Espagne en titre, compte désormais 82 points et conserve neuf longueurs d’avance sur le Real Madrid (73 points).

À six journées de la fin, le club catalan se rapproche du titre.

Un contexte international proche

Cette blessure intervient à environ 50 jours du début de la Coupe du monde prévue du 11 juin au 19 juillet en Amérique du Nord, ce qui pourrait également impacter la sélection espagnole.