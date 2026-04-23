Le FC Barcelone s’est imposé face au Celta Vigo (1-0), mercredi, et poursuit sa marche en tête de la Liga. Ce succès permet au club catalan de maintenir l’écart avec le Real Madrid, à six journées de la fin du championnat.
Yamal décisif… puis touché
L’unique but de la rencontre a été inscrit par Lamine Yamal sur penalty à la 40e minute (1-0), une action qu’il avait lui-même provoquée. L’ailier de 18 ans a toutefois quitté la pelouse dans la foulée, visiblement touché à la cuisse gauche.
Cette blessure constitue une incertitude importante pour le Barça à l’approche du sprint final.
Une alerte avant la fin de saison
Selon les premières informations de la presse catalane, le joueur pourrait souffrir d’une atteinte aux ischio-jambiers et être indisponible pendant au moins cinq semaines. [à vérifier]
Une telle absence le priverait de la fin de saison, notamment du Clasico prévu le 10 mai face au Real Madrid.
Le Barça garde ses distances
Grâce à ce succès, le FC Barcelone, champion d’Espagne en titre, compte désormais 82 points et conserve neuf longueurs d’avance sur le Real Madrid (73 points).
À six journées de la fin, le club catalan se rapproche du titre.
Un contexte international proche
Cette blessure intervient à environ 50 jours du début de la Coupe du monde prévue du 11 juin au 19 juillet en Amérique du Nord, ce qui pourrait également impacter la sélection espagnole.