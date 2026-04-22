La Fédération tunisienne de handball (FTHB) a annoncé que le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de Tunisie 2025-2026 se tiendra vendredi 24 avril à 14h, au siège de l’instance. Cette opération concernera plusieurs catégories : seniors (filles et garçons), juniors (filles) et cadettes.

Ce rendez-vous intervient en amont des huitièmes de finale, programmés pour le samedi 2 mai.

Huitièmes de finale : un programme réparti sur plusieurs salles

Les rencontres des huitièmes de finale se dérouleront dans différentes salles à travers le pays. À la salle Zouaoui, l’Espérance sportive de Tunis affrontera l’US Témimienne.

À Hammam-Sousse, l’Étoile du Sahel sera opposée à l’AS Teboulba. La salle de Jammel accueillera le match entre le CHB Jammel et le BS Beni Khiar.

À Sayada, l’US Sayada recevra le Club Africain. À Gremda, l’US Gremba jouera face au CS Sakiet Ezzit.

Des affiches équilibrées dans plusieurs villes

Le programme prévoit également une rencontre à Moknine entre le SC Moknine et l’EM Mahdia. À Hammamet, l’AS Hammamet affrontera le CS Hiboune.

Enfin, la salle de Ksour Essef abritera le duel entre l’US Ksour Essef et le Stade Tunisien.

Ces confrontations détermineront les équipes qualifiées pour les quarts de finale, dont le tirage sera effectué quelques jours auparavant.

Un calendrier structuré pour la suite de la compétition

L’organisation du tirage avant la tenue des huitièmes permet de définir à l’avance les potentielles affiches du tour suivant. La compétition se poursuit ainsi selon un calendrier établi par la FTHB.

Les différentes catégories concernées suivront le même principe pour désigner leurs qualifiés en quarts de finale.