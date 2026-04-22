À l’occasion de sa participation, les 21 et 22 avril prochains, à Ankara (Turquie), aux travaux du forum international de haut niveau sur « l’échange de politiques et de pratiques internationales pour la protection de l’enfant dans l’environnement numérique », la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Asma Jebri, a tenu une série de séances de travail avec plusieurs ministres et chefs de délégations participantes.

Selon un communiqué publié par le ministère, ces rencontres ont été consacrées à l’examen des moyens de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale dans les domaines liés aux questions de l’enfance, des femmes et de la famille, ainsi qu’aux possibilités de tirer parti des expériences communes, notamment en ce qui concerne les défis liés à l’utilisation sûre de l’espace cybernétique et au soutien des capacités des familles en matière d’éducation et de la protection des enfants dans l’espace numérique.

Le communiqué ajoute que ces rencontres ont notamment eu lieu avec la ministre Turque de la Famille et des Affaires sociales , la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies chargée de la violence à l’encontre des enfants, la ministre de l’Intégration et de la Famille du gouvernement fédéral autrichien, la ministre des Affaires féminines et du Développement social du Nigeria, ainsi que la ministre Serbe de l’Égalité des sexes et de la Prévention de la violence à l’égard des femmes et de l’autonomisation économique et politique des femmes.