Tunis, le 21 avril 2026 – Dans le cadre de sa stratégie d’accompagnement des professionnels de la santé, l’Arab Tunisian Bank (ATB) annonce la signature d’une convention de partenariat privilégié avec le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens de Tunisie (CNOPT).

Cette alliance stratégique marque une étape clé dans le déploiement national de l’offre SAYDALI, une solution bancaire globale et sur mesure, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des officines.

Un engagement fort auprès des professionnels de la santé

Par cette collaboration, l’ATB réaffirme sa position de partenaire financier de référence pour les pharmaciens tunisiens. Au-delà des besoins professionnels, ce partenariat offre aussi un accompagnement de proximité alliant expertise, conseil et agilité financière couvrant tout le volet personnel.

L’offre SAYDALI : Une réponse précise aux besoins du métier

L’offre SAYDALI a été pensée pour couvrir l’ensemble du cycle de vie d’une officine. Elle propose des avantages exclusifs visant à optimiser la gestion quotidienne et à soutenir les projets d’investissement des pharmaciens :

Solutions de financement adaptées pour l’acquisition, l’aménagement ou la modernisation des officines.

Gestion de trésorerie optimisée pour répondre aux cycles de paiements spécifiques du secteur.

Services digitaux de pointe pour simplifier les transactions bancaires et sécuriser les flux financiers à l’instar de ATB PAY et ATB CONNECT

Une vision commune pour l’avenir du secteur

L’objectif de la convention avec le CNOPT est de fluidifier l’accès aux services financiers pour les membres de l’Ordre, tout en garantissant des conditions préférentielles et un suivi personnalisé.

« À travers l’offre SAYDALI et ce partenariat avec le CNOPT, l’ATB va au‑delà de la simple proposition de produits bancaires en contribuant à la construction d’un écosystème de confiance dédié à la réussite des pharmaciens. Cette démarche vise à les soulager des contraintes financières afin de leur permettre de se consacrer pleinement à leur mission.», déclare M.Riadh Hajjej, Directeur Général de l’ATB.

En positionnant l’innovation et l’écoute métier au cœur de sa démarche, l’ATB démontre une nouvelle fois sa capacité à anticiper les besoins des secteurs stratégiques de l’économie nationale.

À propos de l’ATB

Fondée en 1982, l’Arab Tunisian Bank est une institution bancaire de référence en Tunisie, offrant une gamme complète de services financiers innovants aux particuliers et aux entreprises. Engagée à soutenir le développement économique et à promouvoir l’inclusion financière, l’ATB met la qualité de service et la proximité au cœur de sa mission.

Pour plus d’informations : www.atb.com.tn