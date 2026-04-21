Le Tunisien Moez Echargui (144e mondial) a quitté les Masters 1000 de Madrid après s’être incliné ce mardi, devant le Norvégien Nikolai Budkov Kjær (140e mondial), en deux sets (1-6, 0-6), au second tour des qualifications.

Echargui vait éliminé la veille au premier tour l’Américain Aleksandar Kovacevic (97e) en trois sets (4-6, 6-4, 7-6).

Depuis le début de la saison, Echargui, 33 ans, peine à confirmer ; son meilleur résultat restant un quart de finale au tournoi de Pau (France) en février.

En 2025, il avait remporté trois titres sur le circuit Challenger : Saint-Tropez (France), Hersonissos (Grèce) et Porto (Portugal).