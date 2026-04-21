Des projets de forage de puits d’eau potable sont en cours de réalisation dans les délégations de Bou Arada et Makther, dans le gouvernorat de Siliana.

Les travaux sont menés en partenariat entre l’association locale « DirectAid », le commissariat régional au développement agricole et le district de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).

Le premier projet porte sur la création d’un puits artésien d’une capacité de 12 litres/seconde à Bou Arada, moyennant une enveloppe de 800 mille dinars, a indiqué à l’Agence TAP, Sami Sakni, président de l’Association « DirectAid ».

Les travaux d’équipement et de raccordement seront exécutés, avant l’été 2026, de manière à faire face au pic de consommation de l’eau potable, durant cette période, a-t-il ajouté.

La réalisation d’un puits artésien pour alimenter 300 foyers en eau potable à Saddine dans la délégation de Makther (710 mille dinars) avance à un rythme soutenu, selon la même source.