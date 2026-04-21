Quelque 45 mille têtes de bétail destinées à l’Aïd al-Adha sont actuellement disponibles au niveau des ateliers d’engraissement répartis dans les différentes délégations du gouvernorat de Kasserine, a indiqué le chef du service de la production animale au commissariat régional au développement agricole (CRDA), Lotfi Sayahi.

Elles se répartissent entre 30 500 agneaux, 11 475 béliers et 3 755 chevreaux et seront prêtes à la commercialisation au cours de la période à venir, dans le cadre des préparatifs anticipés pour assurer l’approvisionnement du marché, a-t-il souligné, mardi, dans une déclaration à la TAP.

Par ailleurs, il a estimé entre 30 000 et 35 000 le nombre de têtes d’ovins supplémentaires élevées selon des modes traditionnels, en dehors du circuit structuré d’engraissement, notant que leur recensement précis demeure complexe en raison du caractère mobile du cheptel national et de l’absence d’un système généralisé d’identification.

Sur le plan sanitaire, le responsable a affirmé que l’état du cheptel dans la région est “stable et satisfaisant”, ne nécessitant pas de mesures exceptionnelles, tout en assurant la poursuite du suivi régulier par les services vétérinaires et le maintien d’un dispositif de veille.

Il a également annoncé la mobilisation de ressources vétérinaires importantes à l’occasion de l’Aïd al-Adha, avec le déploiement d’environ 30 vétérinaires issus des secteurs public et privé dans les différentes délégations, chargés du contrôle sanitaire des animaux et du respect des normes d’hygiène.