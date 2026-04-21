La Société tunisienne des marchés de gros (SOTUMAG) impose désormais aux fournisseurs du marché de Bir El Kassâa le dépôt obligatoire des dossiers d’importation à l’entrée du site, dans le cadre d’un renforcement du contrôle des produits importés.

Selon un communiqué publié ce mardi, les fournisseurs approvisionnant les revendeurs doivent présenter aux agents de contrôle, dès l’entrée principale du marché, un dossier comprenant les déclarations douanières, les factures d’achat, les certificats d’origine, les laissez-passer phytosanitaires ainsi que les fiches de traçabilité.

Par ailleurs, la SOTUMAG exige que les bons de livraison remis aux revendeurs mentionnent de manière détaillée les quantités distribuées par type de produit.

Ces mesures visent à garantir la transparence des transactions, le suivi de l’origine et de la salubrité des produits importés, ainsi que la régularité de l’approvisionnement au service du consommateur.