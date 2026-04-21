La formation saoudienne d’Al-Ahli SC a validé sa qualification pour la finale de la Ligue des Champions d’Asie Elite de football, en dominant les Japonais de Kobé 2-1 (mi-temps : 0-1), lundi soir à Djeddah.

Les Nippons ont ouvert le score grâce à Muto (31′), avant que les locaux n’égalisent d’abord sur un boulet de canon du Brésilien Galeno (62′). Les coéquipiers de Riyad Mahrez ont ensuite inscrit le but de la victoire grâce à l’Anglais Toney (70′).

Al-Ahli (tenant) croisera le fer en finale avec le vainqueur de l’autre dernier carré entre Machida (Japon) et Al-Ahli Dubaï (EAU), prévu mardi.

La compétition se joue sous forme d’un tournoi à Djeddah en Arabie saoudite, rappelle-t-on.