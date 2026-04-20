L’Institut national du patrimoine (INP) organise, le 23 avril 2026, dans le cadre de ses Journées scientifiques, une rencontre consacrée au thème “Littoral en péril et gestion du patrimoine archéologique maritime en Tunisie : bilan des interventions des équipes de l’INP lors de la tempête “Harry” de janvier 2026”. Après son passage, plusieurs sites et vestiges archéologiques, enfouis sous le sable depuis des siècles, ont été mis au jour sur le littoral tunisien.

Les travaux de cette journée porteront dans la matinée sur le littoral du Sahel. L’accent sera notamment mis sur la prospection et l’évaluation du potentiel du site archéologique littoral de Douira-Chebba, la fouille de sauvetage de tombes à caisson à Salakta au Sahel tunisien, la fouille-expertise des tombes fatimides aux abords de la ville de Mahdia après les tempêtes de janvier 2026, ainsi que la fouille-expertise du port de Mahdia post-“Harry”. Une attention sera également accordée à la zone archéologique littorale de Hergla (Sousse Nord) après le passage de la tempête “Harry”.

La séance de l’après-midi sera consacrée au littoral du Cap Bon et de Bizerte, à travers des interventions portant sur “Neapolis et ses marges : rapport d’expertise archéologique sur les vestiges exhumés par la tempête Harry”, “Nabeul au temps de Hurricane : entre archéo-catastrophisme et réalité du terrain”, la reconnaissance archéologique et le repérage topographique sur le littoral du Cap Bon suite à la tempête Harry, ainsi que les résultats préliminaires de l’impact de cette tempête sur le patrimoine littoral septentrional du Cap Bon.

Une intervention est également prévue autour de la prospection archéologique sur les côtes nord du gouvernorat de Bizerte, de la mission de sauvetage des deux mosaïques de “Ras Enjla”, dans le gouvernorat de Bizerte, ainsi qu’un récapitulatif et des statistiques de la campagne, portant sur les actions menées et les mesures à prendre.