  1. Le FMI a officiellement rebasculé le narratif mondial de “soft landing” vers “croissance freinée par le choc énergétique”. La croissance mondiale 2026 est ramenée à 3,1% et l’inflation remonte à 4,4%, ce qui signifie que le couple croissance/prix s’est nettement détérioré depuis le début du conflit au Moyen-Orient.
  2. La Fed n’est plus dans une logique de pré-coupes automatiques. Le FOMC a maintenu ses taux le 18 mars; John Williams a averti le 16 avril que la guerre alimentait déjà les pressions inflationnistes, tandis qu’Alberto Musalem estime que le choc pétrolier pourrait maintenir l’inflation cœur autour de 3% et justifier des taux inchangés “for some time”.
  3. La BCE reste restrictive malgré une croissance molle. Le 19 mars, elle a laissé ses trois taux directeurs inchangés et projette pour 2026 une inflation de 2,6% et une croissance de 0,9%, confirmant que l’Europe entre dans une zone de croissance faible avec inflation encore sensible à l’énergie.
  4. Les marchés ont joué la détente avant de reprice partiellement le risque. Le 17 avril, le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé sur des records, le Nasdaq signant une 13e hausse d’affilée, tandis que l’or spot montait à 4 861,32 dollars l’once; mais ce 19 avril, les marchés du Golfe ont rappelé que l’incertitude sur Hormuz n’était pas soldée.
  5. La Tunisie reste dans une configuration de désinflation incomplète. L’IPC de mars tombe à 5,0%, mais le TMM de mars reste à 6,99%, le déficit commercial T1 demeure large et l’INS affiche encore une croissance de seulement 2,7% au T4 2025 avec un chômage à 15,2%.

CHIFFRES CLÉS

  • Croissance mondiale 2026 (FMI) : 3,1%
  • Inflation mondiale 2026 (FMI) : 4,4%
  • Inflation cœur (US) : Autour de 3% (Musalem)
  • Or spot (17 avril) : 4 861,32 dollars l’once
  • IPC Mars Tunisie : 5,0%
  • Croissance T4 2025 Tunisie : 2,7%
⚠️ Avertissement : Cette revue a été générée à l’aide d’une intelligence artificielle. Elle repose sur une analyse automatisée de signaux économiques disponibles.
Une relecture a été effectuée par la rédaction.