Le FMI a officiellement rebasculé le narratif mondial de “soft landing” vers “croissance freinée par le choc énergétique”. La croissance mondiale 2026 est ramenée à 3,1% et l’inflation remonte à 4,4%, ce qui signifie que le couple croissance/prix s’est nettement détérioré depuis le début du conflit au Moyen-Orient. La Fed n’est plus dans une logique de pré-coupes automatiques. Le FOMC a maintenu ses taux le 18 mars; John Williams a averti le 16 avril que la guerre alimentait déjà les pressions inflationnistes, tandis qu’Alberto Musalem estime que le choc pétrolier pourrait maintenir l’inflation cœur autour de 3% et justifier des taux inchangés “for some time”. La BCE reste restrictive malgré une croissance molle. Le 19 mars, elle a laissé ses trois taux directeurs inchangés et projette pour 2026 une inflation de 2,6% et une croissance de 0,9%, confirmant que l’Europe entre dans une zone de croissance faible avec inflation encore sensible à l’énergie. Les marchés ont joué la détente avant de reprice partiellement le risque. Le 17 avril, le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé sur des records, le Nasdaq signant une 13e hausse d’affilée, tandis que l’or spot montait à 4 861,32 dollars l’once; mais ce 19 avril, les marchés du Golfe ont rappelé que l’incertitude sur Hormuz n’était pas soldée. La Tunisie reste dans une configuration de désinflation incomplète. L’IPC de mars tombe à 5,0%, mais le TMM de mars reste à 6,99%, le déficit commercial T1 demeure large et l’INS affiche encore une croissance de seulement 2,7% au T4 2025 avec un chômage à 15,2%.

CHIFFRES CLÉS Croissance mondiale 2026 (FMI) : 3,1%

3,1% Inflation mondiale 2026 (FMI) : 4,4%

4,4% Inflation cœur (US) : Autour de 3% (Musalem)

Autour de 3% (Musalem) Or spot (17 avril) : 4 861,32 dollars l’once

4 861,32 dollars l’once IPC Mars Tunisie : 5,0%

5,0% Croissance T4 2025 Tunisie : 2,7%