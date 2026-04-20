Les activités de la 35ème édition du Mois du patrimoine au gouvernorat de Kasserine ont été lancées samedi à la Maison de la culture de Majel Belabbes, avec un programme comprenant des spectacles artistiques et une exposition d’artisanat.

Un défilé d’animation, marqué par une participation notable du public, a donné le coup d’envoi de cette manifestation organisée du 18 avril au 18 mai 2026, illustrant l’attachement des habitants au patrimoine local.

Le directeur de la Maison de la culture, Abdelaziz Chaabani, a déclaré à la correspondante de l’agence TAP, que le défilé a proposé un aperçu du patrimoine de la région, à travers des chants populaires, des tableaux folkloriques et des scènes inspirées du mariage traditionnel.

Le programme prévoit également une exposition d’artisanat, ouverte jusqu’à la clôture de l’événement, présentant des produits faits main et des créations locales visant à valoriser le savoir-faire des artisans, a encore dit le responsable. Une soirée artistique consacrée au patrimoine populaire et bédouin est programmée samedi soir, combinant musique et poésie.

Selon la même source, les activités du Mois du patrimoine se poursuivront sur un mois avec des spectacles, ainsi que des rencontres consacrées au patrimoine matériel et immatériel et aux moyens de sa préservation, notamment dans les zones frontalières.

Pour sa part la coordinatrice de l’exposition, Ghofrane Trabelsi, a déclaré à la TAP que les exposants sont des artisans certifiés, héritiers de traditions transmises de génération en génération, avec des adaptations contemporaines. L’exposition a été concçue selon une vision artistique unifiée, inspirée du thème de cette édition du Mois du patrimoine, a-t-elle indiqué.

Organisée cette année sous le thème « Patrimoine et Architecture », cette manifestation met l’accent sur la valorisation du patrimoine bâti en tant que composante de l’identité nationale.