Le FMI prévoit un ralentissement de l’économie mondiale en 2026 avec une croissance à 3,1% et une inflation à 4,4%, signalant un risque de stagflation. La Fed et la BCE maintiennent leurs taux face à l’instabilité énergétique. En Tunisie, malgré une désinflation locale à 5,0%, le commerce extérieur reste sous pression avec un déficit de -5 232,7 MD au T1, l’énergie dictant l’équilibre macroéconomique.

Le régime de marché est redevenu risk-on, mais l’économie mondiale reste sous contrainte: le FMI a abaissé sa prévision de croissance mondiale 2026 à 3,1% et voit l’inflation mondiale remonter à 4,4%, avec un scénario adverse à 2,5% de croissance et 5,4% d’inflation.

La Fed et la BCE restent en pause, non par confort, mais parce qu’un choc énergétique encore instable rend la désinflation moins lisible; la Fed maintient les fed funds à 3,50%-3,75% et la BCE garde son taux de dépôt à 2,00%.

Les marchés ont salué la détente du 17 avril: Wall Street a inscrit de nouveaux sommets, l’or est resté très ferme et le pétrole a brutalement corrigé, sans que le risque géopolitique disparaisse complètement, comme l’a rappelé la séance du Golfe ce 19 avril.

En Tunisie, la désinflation locale progresse avec un IPC à 5,0% en mars et une inflation sous-jacente à 4,6%, mais le commerce extérieur reste sous tension avec un déficit de -5.232,7 MD au T1 2026, dont -2.990,4 MD pour l’énergie.

Le point clé pour Tunis est simple: la détente des prix domestiques est réelle, mais la vulnérabilité externe demeure élevée, car 71,5% des exportations tunisiennes vont vers l’Union européenne et le déficit énergétique continue de dicter l’équilibre macro.

EN BREF Croissance mondiale en berne : Le FMI abaisse sa prévision de croissance 2026 à 3, 1%.

Inflation persistante : L’inflation mondiale devrait remonter à 4, 4%, avec un risque de scénario adverse à 5, 4%.

Statu quo des banques centrales : La Fed et la BCE maintiennent leurs taux, paralysées par l’instabilité énergétique.

Désinflation en Tunisie : L’IPC local tombe à 5, 0% en mars, un signal positif.

Déficit commercial tunisien critique : Un déficit de -5 232, 7 MD au T1 2026, plombé à près de 60% par la facture énergétique.