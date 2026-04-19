Le Bayern Munich a décroché son 35e titre de champion d’Allemagne après sa victoire face à Stuttgart (4-2), dimanche, lors de la 30e journée de Bundesliga. Les Bavarois confirment leur domination avec un 13e sacre sur les 14 dernières saisons.

Avec 79 points, le Bayern ne peut plus être rejoint par le Borussia Dortmund (64 points) à quatre journées de la fin.

Un succès renversant face à Stuttgart

La rencontre n’a pas été immédiate pour les Munichois. Stuttgart a ouvert le score par Chris Führich à la 21e minute. Le Bayern a ensuite inversé la situation en l’espace de six minutes.

Raphaël Guerreiro a égalisé (31e), avant que Nicolas Jackson (33e) puis Alphonso Davies (37e) ne donnent l’avantage aux locaux. En seconde période, Harry Kane a inscrit un nouveau but, son 32e en Bundesliga cette saison, portant le score à 4-2.

Ce scénario illustre la capacité du Bayern à réagir. Il s’agit de leur 7e victoire en championnat après avoir été menés, pour un total de 25 points gagnés dans ces situations, auxquels s’ajoutent quatre matchs nuls.

Une saison marquée par des chiffres élevés

Le Bayern Munich a dominé la saison dès la première journée, avec une victoire 6-0 contre Leipzig. L’équipe n’a concédé qu’une seule défaite, à domicile face à Augsbourg (2-1) en janvier.

Avec 109 buts inscrits en 30 matchs, les Bavarois ont déjà dépassé le record établi lors de la saison 1971-1972 (101 buts), détenu par le Bayern de Gerd Müller.

Deux autres objectifs en vue

Ce titre intervient alors que le club reste engagé sur deux autres compétitions. Le Bayern disputera une demi-finale de Coupe d’Allemagne mercredi contre le Bayer Leverkusen.

En Ligue des champions, les Munichois affronteront le Paris Saint-Germain en demi-finales. Le match aller se jouera au Parc des Princes le 28 avril, avant le retour prévu le 6 mai à l’Allianz Arena.