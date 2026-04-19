Les huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie 2025-2026 ont réservé de nouvelles surprises dimanche. Après les éliminations de l’AS Soliman et de l’Olympique de Béja la veille, deux autres clubs de Ligue 1 sont tombés : l’Étoile du Sahel et l’Union sportive Monastirienne.

L’ESS a été battue à Gabès par le Stade Gabésien (L2) sur le score de 4-3, tandis que l’US Monastir s’est inclinée face à l’Espérance sportive de Zarzis aux tirs au but (1-3), après un match nul (1-1).

Un scénario renversant à Gabès

À Gabès, l’Étoile du Sahel a livré un match à rebondissements. Les locaux ont ouvert le score par Khaled Boussaidi dès la 4e minute, avant que Nassim Hnid n’égalise (11e). Mohamed Hedi Slama a ensuite donné l’avantage aux visiteurs (39e).

La seconde période a basculé en faveur du Stade Gabésien. Boussaidi, auteur d’un doublé, a relancé son équipe (53e). Ayoub Kouraichi a ensuite donné l’avantage aux locaux (72e). Le but de Wassim Zaghdoud dans le temps additionnel (90+3e) a scellé la victoire. La réduction du score tardive de Ghofrane Naouali (90+8e) n’a pas changé l’issue.

L’US Monastir cède aux tirs au but

À Monastir, l’USMo a quitté la compétition après une séance de tirs au but. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1), avant que l’ES Zarzis ne s’impose 3-1 dans cet exercice.

Les Monastiriens ont évolué en infériorité numérique après l’expulsion de Raed Bouchniba juste avant la pause (45e). Malgré un penalty manqué par Mohamed Firas Ghouma pour Zarzis (64e), les locaux n’ont pas réussi à faire la différence. L’expulsion de Ghassen Meheressi côté zarzisien (90+2e) n’a pas modifié l’issue. L’USMo a finalement cédé lors de la séance décisive.

Le CS Sfaxien assure, le CA Bizertin passe de justesse

Le CS Sfaxien a évité la surprise en s’imposant face à Jendouba Sport (2-1) au stade Mhiri. Menés dès la 3e minute par Chedi Mehamedi, les Sfaxiens ont réagi grâce à Youssef Habchia (17e) et Rayan Derbali (27e).

Le CA Bizertin a également validé son billet pour les quarts de finale, mais au terme d’un match serré face au CS Msaken. Après 120 minutes conclues sur un score de 1-1, les Cabistes se sont imposés aux tirs au but (4-3).

Un dernier billet en suspens

Le dernier quart de finale reste à attribuer. Il opposera l’ES Metlaoui à l’Espérance de Tunis, à une date non précisée. Les Sang et Or abordent ce rendez-vous après leur élimination en demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique.