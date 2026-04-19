Liverpool a arraché sur le fil le derby contre Everton (2-1) dimanche lors de la 33e journée de Premier League, et distance ses poursuivants dans la qualification pour la Ligue des champions.

Eliminés en quart de finale de la reine des compétitions européennes par le Paris SG, les Reds comptent à présent sept points d’avance sur Chelsea (6e), battu la veille par Manchester United (1-0) lors de sa quatrième défaite consécutive en championnat.

Après l’ouverture du score de leur légende Mo Salah (29e), servi par une passe de Cody Gakpo, les joueurs d’Arne Slot ont une nouvelle fois montré de grosses failles défensives, dont a profité Beto pour égaliser (54e). Mais dans la toute fin du temps additionnel, Virgil van Dijk a puni Everton de la tête sur corner pour arracher la victoire (90e+10).

Liverpool pointe à trois longueurs d’Aston Villa (4e), qui a obtenu la victoire contre Sunderland (4-3) dans les arrêts de jeu lors d’un match fou, où les Villans ont mené 3-1 avant d’être accrochés 3-3.