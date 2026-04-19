Le milieu espagnol Fabian Ruiz fait son retour dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Lyon, dimanche en Ligue 1 française de football. Absent depuis trois mois en raison d’une blessure au genou, il figure dans la liste des joueurs convoqués.

Victime d’une contusion au genou gauche en janvier dernier, le joueur a repris l’entraînement collectif cette semaine. Il a participé à toutes les séances avec le reste de l’effectif.

Une reprise progressive après trois mois d’absence

L’entraîneur parisien Luis Enrique a confirmé la présence de Fabian Ruiz dans le groupe. Il a précisé que le joueur pourrait effectuer son retour à la compétition, sous réserve de conditions normales.

« Il est bien, il a fait tout l’entraînement, et demain (dimanche) si tout est normal, il sera dans l’équipe et si tout va bien il pourra peut-être jouer pour la première fois depuis sa blessure », a déclaré samedi Luis Enrique.

Cette reprise intervient après une absence prolongée, liée à sa blessure contractée en janvier.

Nuno Mendes forfait, Doué présent

Dans le même temps, Nuno Mendes ne figure pas dans le groupe. Le joueur, touché à la cuisse, est resté aux soins depuis sa sortie sur blessure à Liverpool en Ligue des champions.

Désiré Doué, également touché au genou et contraint de quitter le terrain en cours de match mardi, est en revanche présent dans la liste des joueurs convoqués.

Un groupe ajusté pour affronter Lyon

Le retour de Fabian Ruiz offre une option supplémentaire au milieu de terrain pour cette rencontre face à Lyon. L’état physique des joueurs reste un élément suivi de près avant ce match de Ligue 1.

La composition finale et le temps de jeu éventuel de Fabian Ruiz dépendront de son état à l’approche du match.