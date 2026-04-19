Le match entre Juventus FC et Bologna FC 1909, comptant pour la 33e journée de Serie A, se disputera le dimanche 19 avril 2026 à l’Allianz Stadium.

Cette affiche du championnat italien oppose une Juventus ambitieuse, bien décidée à consolider sa position au classement, à une équipe de Bologne qui tentera de créer la surprise à l’extérieur.

Les supporters des deux clubs pourront suivre ce duel important de la Serie A, qui s’annonce disputé en cette phase décisive de la saison.

Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 20h45. Le match sera diffusé en direct sur la plateforme DAZN.