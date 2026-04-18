L’US Monastir a rejoint le Club africain en finale de la Coupe de Tunisie de basket-ball, édition 2025-2026, après avoir battu, la JS Kairouan (75-50), en demi-finale de la compétition disputée samedi, à la salle Mzali de Monastir.

Le week-end dernier, le Club Africain s’était qualifié pour la finale à la faveur de son large succès face à l’US Ansar (99-65), à la salle de Dar Chaabane.

Samedi 11 avril

Salle Dar Chaabane:

US Ansar – Club Africain 65-99

Samedi 18 avril

Salle Mohamed Mzali :

US Monastirienne – JS Kairouanaise 75-50