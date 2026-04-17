La dotation globale de l’édition 2026 des Internationaux de France de tennis atteindra 61,7 millions d’euros, soit une hausse de 9,5 %, ont annoncé les organisateurs. Cette augmentation représente 5,4 millions d’euros supplémentaires par rapport à 2025.

Le tournoi, disputé sur terre battue, se tiendra du 18 mai au 7 juin.

Une répartition élargie des gains

Selon les organisateurs, cette revalorisation s’inscrit dans une dynamique d’amélioration des revenus redistribués aux joueurs. L’objectif est de mieux répartir les gains sur l’ensemble des tours.

Les joueurs éliminés dès les premiers tours devraient ainsi bénéficier d’une meilleure rémunération. Cette orientation répond à des revendications croissantes au sein du circuit professionnel.

Parité maintenue entre hommes et femmes

L’édition 2026 maintient le principe de parité entre les compétitions masculines et féminines en matière de prize-money. Les gains seront donc répartis de manière équivalente entre les deux tableaux.

Une hausse dans un contexte de pression des joueurs

Cette augmentation intervient dans un contexte de pression accrue exercée par les joueurs, qui réclament une part plus importante des recettes générées par les tournois majeurs.

Roland-Garros face aux autres tournois du Grand Chelem

En comparaison, l’US Open reste le tournoi le mieux doté, avec environ 83 millions d’euros lors de sa dernière édition. Wimbledon propose près de 62 millions d’euros, tandis que l’Open d’Australie affiche une enveloppe avoisinant les 68 millions d’euros.