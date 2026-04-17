Les travaux du projet d’aménagement et de réhabilitation de la cité Ennour à Gafsa-ville ont atteint un taux d’avancement de 90%.

Financé par l’État tunisien, la Banque européenne d’investissement et l’Agence française de développement et l’Union européenne, pour un coût avoisinant 8,5 millions de dinars, le projet s’inscrit dans le cadre de programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation (PRIQH2).

Dans une déclaration à l’Agence TAP en marge d’une visite effectuée, hier mercredi dans le gouvernorat de Gafsa, la présidente-directrice générale de l’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU), Sondes Beji Kraiem a précisé que ce projet, s’étend sur une superficie de 140 hectares et bénéficie à environ 15 mille habitants répartis sur 4200 logements.

Il comprend notamment le revêtement de routes en béton bitumineux sur une longueur de 14 km, la réhabilitation de 8,6 km du réseau d’eau potable, la mise en place d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales sur 1 km, ainsi que l’installation de 380 points lumineux fonctionnant à l’énergie solaire.

Elle a précisé que la sélection des composantes des projets s’est effectuée de manière participative entre l’agence et les citoyens, incluant notamment l’aménagement des routes, la réhabilitation des réseaux d’eau potable, des réseaux d’assainissement des eaux pluviales et l’installation d’éclairage public.

Par ailleurs, elle a indiqué que l’ARRU poursuit la réalisation de plusieurs projets d’aménagement et de réhabilitation dans 24 gouvernorats, couvrant 160 quartiers répartis sur 99 municipalités, au profit de près de 960 mille habitants, pour un coût global estimé à 843 millions de dinars.

À noter que l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Giuseppe Perrone, a effectué mercredi une visite dans le gouvernorat de Gafsa afin de s’enquérir de l’état d’avancement du projet de réhabilitation du quartier Ennour, réalisé dans le cadre de la coopération entre la Tunisie et l’Union européenne, en présence de la PDG de l’ARRU et de plusieurs cadres de l’agence.