Le Bayern Munich s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions en éliminant le Real Madrid mercredi soir, à l’issue d’un quart de finale spectaculaire (4-3, score cumulé 6-4). Le club allemand affrontera le Paris Saint-Germain au prochain tour.

Vainqueurs 2-1 à l’aller au Santiago Bernabéu, les Bavarois ont validé leur qualification au terme d’un match riche en rebondissements.

Un scénario renversant à Munich

La rencontre a rapidement basculé. Le Real Madrid a pris l’avantage grâce à un doublé d’Arda Güler (1re, 29e) et un but de Kylian Mbappé (42e). Entre-temps, Aleksandar Pavlovic (6e) et Harry Kane (38e) avaient maintenu le Bayern à flot.

Dans une fin de match tendue, Luis Diaz (89e) puis Michael Olise (90+4) ont offert la qualification aux Allemands.

Un tournant avec l’expulsion de Camavinga

Le Real Madrid a terminé la rencontre à dix après l’exclusion d’Eduardo Camavinga à la 86e minute. Cet événement a précédé les deux buts décisifs du Bayern en fin de match.

Cap sur une demi-finale face au PSG

Le Bayern Munich retrouvera le Paris Saint-Germain en demi-finale. Le match aller est prévu le mardi 28 avril au Parc des Princes, avant un retour à l’Allianz Arena le 6 mai.