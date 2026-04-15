Le Arsenal accueille le Sporting Lisbonne ce mercredi 15 avril, en match retour des quarts de finale de l’UEFA Champions League. Le coup d’envoi sera donné à 21h (heure française) à l’Emirates Stadium.

Vainqueurs à l’aller au Portugal (1-0), les Gunners abordent cette rencontre avec un avantage précieux. Lors du premier acte, Kai Havertz avait inscrit le but décisif dans le temps additionnel, offrant une belle option de qualification aux Londoniens.

Arsenal réalise jusqu’ici un parcours remarquable en Ligue des champions, avec un sans-faute en phase de groupes (8 victoires en 8 matchs). Les hommes de Mikel Arteta ont ensuite éliminé le Bayer Leverkusen en huitièmes de finale.

De son côté, le Sporting Lisbonne a connu un parcours plus mouvementé. Après une phase de groupes compliquée, les Portugais ont réussi un exploit en renversant BodøGlimt en huitièmes de finale, s’imposant largement après prolongations lors du match retour.

La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+ Foot, qui propose l’intégralité de la compétition sur ses antennes.