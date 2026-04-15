Le choc entre le Bayern Munich et le Real Madrid se joue ce mercredi 15 avril, à l’occasion du match retour des quarts de finale de l’UEFA Champions League. Le coup d’envoi sera donné à 21h (heure française) à l’Allianz Arena.

Vainqueurs à l’aller (2-1) en Espagne, les Bavarois abordent cette rencontre avec un léger avantage. Lors du premier match, Luis Díaz avait ouvert le score, avant que Harry Kane ne double la mise. Kylian Mbappé avait réduit l’écart pour les Madrilènes en fin de rencontre.

Le Bayern Munich confirme cette saison son statut de sérieux prétendant au titre européen. Le club allemand a brillé dès la phase de groupes avec 7 victoires en 8 matchs, avant d’éliminer facilement l’Atalanta Bergame en huitièmes de finale. En championnat, les hommes de Vincent Kompany dominent également leur sujet avec une avance confortable en tête du classement.

De son côté, le Real Madrid devra réaliser un exploit à l’extérieur pour renverser la situation et espérer poursuivre son parcours en Ligue des champions.

La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+, qui détient les droits de la compétition.